El último miércoles, durante su visita a Trujillo, algo que llamó la atención al propio presidente de la República, José Jerí Oré, fue la gran cantidad de objetos prohibidos que se hallaron tras la requisa ejecutada por personal del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) en el penal El Milagro.

Sin embargo, lo más sorprendente lo reveló ayer el gerente regional de Defensa Nacional de La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, pues entre los diversos elementos encontrados en las celdas figuraban 20 libretas y cuadernos en los que estaban anotados de puño y letra más de mil números telefónicos, presuntamente de víctimas de extorsión.

IMPLEMENTADOS

Es más, como mayor evidencia que desde el establecimiento penitenciario se digitan extorsiones, se encontraron cuatro celulares. De la misma manera, al revisar con detenimiento cada rincón de los pabellones y las celdas se detectaron seis conexiones eléctricas (tomacorrientes) clandestinas que facilitaban la comunicación de los reclusos con el exterior.

“Estos señores (internos) como no tienen nada que hacer todo el día conectaban su celular y llamaban a diestra y siniestra para perpetrar las extorsiones”, mencionó el oficial de la Policía en retiro.

PESQUISAS

Edwin Dávila explicó que tanto las libretas y celulares han sido lacrados y ahora están en manos de los agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo para que sean sometidos al análisis forense de la información digital contenida en cada uno de los dispositivos incautados.

“También se realizará el minucioso trabajo de verificar a quiénes les pertenecían los números que estaban anotados en los cuadernos y libretas”, agregó.

Para evitar el uso de celulares y redes clandestinas de Internet desde los penales, el Ejecutivo decretó el “apagón carcelario”, una medida que busca suspender el suministro eléctrico dentro del penal.