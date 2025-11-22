La jefa de la Defensoría del Pueblo en la región La Libertad, María Olórtegui Risco, instó a las autoridades competentes a diferenciar entre lo urgente y lo importante antes de atender las múltiples deficiencias que la Contraloría General de la República detectó en el penal El Milagro, en la provincia de Trujillo, pues no solo se trata de un tema de seguridad, sino de salud pública.

En efecto, Olórtegui reveló que el problema no se enmarca específicamente en el déficit de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que ha llevado a que un solo efectivo tenga a su cargo la seguridad de mil reos en pabellones de mínima seguridad y que solo dos agentes traten de controlar a más de 450 internos en alas de máxima seguridad.

GRAVE SITUACIÓN

Para la Defensoría del Pueblo, la situación tiende a complicarse aún más, toda vez que solo hay un médico para atender a más de seis mil internos.

Aunque no brindó cifras, Olórtegui mencionó que el tema de los contagios de tuberculosis dentro del establecimiento penitenciario es alto, precisamente, debido al hacinamiento y el alto nivel de insalubridad que hay en cada uno de los ambientes.

En este punto hay que mencionar que la Contraloría constató que el sistema de alcantarillado en el penal está colapsado. Esto, como consecuencia del hacinamiento, lo que genera malos olores en diversas áreas del recinto penitenciario.

Esta situación, sumada a la falta de infraestructura adecuada, ha creado un ambiente insalubre que favorece la proliferación de vectores como roedores, moscas y mosquitos, incrementando así el riesgo de enfermedades.

MENORES

En esa línea, la representante de la Defensoría del Pueblo mencionó como otro problema que debe ser atendido con prioridad es la situación en la que se encuentran 97 internos considerados por ley como menores de edad

“Se trata de 28 internos de 16 a 17 años y 69 de 18 a 21 años. Todos ellos están en un alero situado en un segundo piso. Comparte seis celdas con ocho internos en cada una de ellas. En es un tema que se puede agravar, pues hay proyección a incrementarse el número de internos menores de edad”, advirtió.

Olórtegui dijo que durante las reuniones del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) La Libertad se han expuesto en más de una ocasión esta problemática. No obstante, el INPE tiene su unidad ejecutora en Chiclayo y no hay una respuesta inmediata.

EMERGENCIA

Por su parte, el gerente regional de Defensa Nacional de La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, recomendó a los directivos del penal El Milagro gestionen la declaratoria de emergencia, pero con medidas viables y efectivas, para tratar de solucionar el tema de la falta de personal y mejora de la infraestructura.

Dijo que el “apagón eléctrico” en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación en pasillos y la restricción de visitas estipulado en el Decreto Supremo N° 130-2025-PCM, no es suficiente para recobrar el control en el penal El Milagro.