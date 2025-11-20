La Contraloría General de la República identificó serias deficiencias en el control de visitas y en la supervisión del ingreso de alimentos y otros productos al penal El Milagro de Trujillo. Uno de los hallazgos más preocupantes fue que los equipos destinados a la detección de objetos prohibidos están fuera de servicio, lo que compromete la seguridad de la cárcel.

El equipo de Rayos X que permite la detección de metales lleva meses inoperativo. Esto obliga a los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a revisar manualmente cada producto, lo que aumenta el riesgo de que objetos peligrosos o ilegales logren ingresar al penal.

También se advirtió el alarmante déficit de agentes del INPE, una situación que se agrava aún más por el elevado nivel de hacinamiento en el penal. Actualmente, la población penitenciaria supera los seis mil internos, a pesar de que la capacidad del establecimiento es para poco más de mil.