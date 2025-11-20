Con el firme propósito de promover el desarrollo de áreas verdes, la recuperación de espacios públicos y el cuidado del medio ambiente, se realizó la entrega de 600 plantas ornamentales a la Municipalidad del Centro Poblado Luz del Sol, en el distrito de Chicama.

VER MÁS: Trujillo: Conmemoran el 39.º aniversario de Chan Chan como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO

Esta acción reafirma el compromiso de seguir trabajando junto a la comunidad para construir entornos más sostenibles, saludables y llenos de vida.El Gerente Regional del Ambiente, Frank Sánchez, destacó que la entrega conformada por 500 plantas ornamentales y 100 molles contribuirá significativamente al embellecimiento del centro poblado y al fortalecimiento de su identidad ambiental.

“Esta iniciativa se enmarca dentro de las políticas regionales y nacionales orientadas a la arborización y la mejora del ornato público”, expresó.

La actividad contó con la participación del Secretario General del Ministerio del Ambiente, Edgar Sánchez; el Director de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del MINAM, Juan Lau; y el Jefe de la Reserva Nacional de Calipuy, Fredy Abanto, quienes resaltaron la importancia de promover acciones coordinadas para la conservación del entorno.

Entre las especies entregadas destacan hiedra, tabebuia, lantana blanca y amarilla, señorita Matilda y molle, todas seleccionadas por su adaptabilidad al clima de la zona y su aporte ornamental.

Por su parte, el alcalde del Centro Poblado Luz del Sol, Fausto Zapata, agradeció a la Gerencia Regional del Ambiente por este importante apoyo.

“Agradezco al Gobierno Regional y a la GRAMB por su compromiso. Nuestro centro poblado necesita más áreas verdes que contribuyan a preservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, señaló.

Con acciones como esta, el Gobierno Regional reafirma su compromiso de continuar impulsando proyectos que fomenten la sostenibilidad y fortalezcan el vínculo con la población, así como con las instituciones públicas y privadas, promoviendo espacios verdes que aporten bienestar a todos.