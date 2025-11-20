Tal como lo había anunciado el presidente de la República, José Jeri, el Gobierno Central oficializó el estado de emergencia por inseguridad por 60 días en las provincias de Trujillo y Virú, región La Libertad.

La medida de excepción restringe derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal.

Además, la Policía Nacional del Perú (PNP) seguirá manteniendo el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

También se incluye operativos, patrullajes intensivos, control de identidad, intervención de inmuebles, restricciones al tránsito de motos lineales con dos adultos, operativos contra pirotécnicos ilegales, armas y drogas, control penitenciario reforzado y apagón eléctrico en celdas para evitar comunicaciones ilícitas.

Cabe indicar que los índices de violencia en las provincias de Trujillo y Virú no han disminuido, a pesar que hace casi dos años se encuentran en estado de emergencia.