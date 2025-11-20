El colmo. Cuatro hombres, presuntos consumidores de drogas, no tuvieron mejor idea que instalar una precaria cocina a leña en medio del parque La Cascada, en la urbanización Los Portales, en Trujillo, para preparar sus alimentos.

Los vecinos reportaron el hecho al personal del serenazgo y los hombres fueron obligados a retirarse del lugar.

Los serenos encontraron en la zona una parrilla precaria en la que los sujetos tenían planeado preparar su almuerzo.

Esta situación causó malestar en los usuarios del recinto y los vecinos, pues estos hombres dañan la infraestructura del parque y destruyen las plantas.