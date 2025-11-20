Otra vez una carretera del interior de la región La Libertad se convirtió en escenario de un aparatoso accidente.
La mañana de ayer, el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo y volcó a un abismo a la altura del caserío La Pampa, distrito de Usquil, cerca del Cabildo Viejo, provincia de Otuzco.
Como consecuencia del accidente, el conductor resultó herido. Hasta el lugar llegaron agentes de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Usquil y policías para auxiliar al lesionado e iniciar las pesquisas del caso, a fin de determinar qué ocasionó el siniestro.
Se presume que el mal estado de la vía provocó el accidente.
