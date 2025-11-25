Desde hace varios años los actos de violencia y crímenes en la provincia de Pataz, región La Libertad, han registrado una escalada alarmante, debido a que el Estado, a través de la Policía Nacional del Perú (PNP), no ha podido mantener una presencia efectiva en la zona, ya que carece de personal y de una adecuada infraestructura.

Esta preocupante situación ha quedado evidenciada en el Informe de Visita de Control N°17701-2025-CG/GRLIB-SVC, que se elaboró tras la inspección que realizó personal de la Contraloría General de la República a las comisarías del distrito de Tayabamba y de la localidad de Retamas (Parcoy).

CRISIS

En la comisaría de Tayabamba se identificaron daños estructurales consistentes en grietas y pandeo (deformación) de vigas de madera. También fisuras en muros, presencia de humedad y deformación del techo de quincha en el segundo nivel. Asimismo, se constató el desprendimiento del tarrajeo en diversos ambientes del primer nivel.

El problema es tan grave que la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Provincial de Pataz, mediante el Informe N° 056-2025, emitido el 30 de octubre de 2025, concluyó que existe alta probabilidad de colapso y declaró dichas áreas inhabitables.

Otro problema detectado es que la comisaría de Tayabamba no cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Esta situación pone en riesgo la integridad y salud de los policías. También el patrimonio y acervo documentario.

Sumado a ello, se verificó que la referida delegación policial no cumple con el área mínima de terreno, según los criterios de categorización para su funcionamiento. Esto pone en riesgo la capacidad operativa en la prestación de servicios de seguridad ciudadana.

HONGOS Y HUMEDAD

En cuanto a la comisaría de Retamas, los inspectores de Contraloría constataron que en los diferentes ambientes hay daños en acabados de arquitectura, tales como desgaste, deterioro de pintura y humedad en muros. Esto ha originado la proliferación de hongos, lo que pone en alto riesgo la salud del personal policial.

De la misma manera, se detectó que en los servicios higiénicos de la comisaría de Retamas hay inodoros en condiciones deterioradas.

Otro problema identificado es que en dicha delegación policial no se formuló ni aprobó el plan de patrullaje por sectores para el año 2025. Esto afecta la seguridad del personal y la distribución de recursos necesarios para su ejecución.

NOTIFICADO

Contraloría ha notificado al jefe de la Región Policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena Portal, sobre la grave situación de ambas comisarías, para que en el menor plazo posible adopte las medidas correctivas, toda vez que cada día que pasa está en riesgo la integridad física de los policías y de los ciudadanos que acuden a ambos locales.