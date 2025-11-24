La Contraloría General de la República advirtió que el material de soporte de la estructura metálica del puente modular Menocucho, ubicado en el distrito de Laredo, presenta un deterioro progresivo debido a que el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado) no adoptó las medidas preventivas necesarias tras la resolución del contrato con la empresa encargada de la obra.

De acuerdo con lo verificado, los soportes de madera que sostienen la estructura metálica del puente modular no cumplen con el ancho mínimo establecido en el expediente técnico, y presentan signos de envejecimiento por la exposición prolongada a la humedad y a otras condiciones ambientales adversas. Estas deficiencias no garantizan la estabilidad de la estructura, representan un riesgo para la seguridad de la población y podrían generar mayores costos para Provías Descentralizado.

Según el Informe de Control Concurrente n.º 043-2025, que evalúa el estado situacional de la obra a setiembre último, el lanzamiento y montaje del puente modular quedaron inconclusos tras la resolución del contrato, el cual aún no ha sido liquidado por encontrarse en proceso de arbitraje. Provías Descentralizado resolvió parcialmente dicho contrato debido a los retrasos injustificados del contratista, lo que motivó la aplicación de una penalidad por mora.

La ejecución de la obra inició el 17 de julio de 2024, con un presupuesto de S/ 6 051 930 y un plazo contractual de 120 días calendario, por lo que la fecha prevista para su culminación fue establecida para el 13 de noviembre del mismo año. Sin embargo, los pagos efectuados al contratista ascienden a S/ 6 361 036, pese a que su avance físico acumulado a septiembre último alcanza solo el 74,91 %.

El informe de control fue comunicado al titular de Provías Descentralizado para que adopte las acciones correctivas correspondientes en el marco de sus competencias y obligaciones de gestión.