El dólar tuvo una semana de altas y bajas, tanto que el jueves cerró en S/ 3.410, con una caída de 0.23% con relación al miércoles, según registros del Banco Central de Reserva (BCR).

Pero, ayer tuvo un fuerte alza y cerró con una cotización de S/ 3.474, ganando 1.88% de valor con respecto al jueves.

Al respecto, el jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), Martín Valencia, explicó que ese resultado es principalmente por factores locales relacionados con la incertidumbre del resultado del balotaje que mañana ungirá al nuevo Presidente de la República.

Señaló a Correo que a nivel mundial, el dólar se ha fortalecido por mejores resultados en los Estados Unidos. “Hoy salió el reporte oficial de nuevos empleos de mayo, que se incrementaron casi el doble de las expectativas que tenía el mercado”, comentó.

En tanto, Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, precisó que el resultado en el mercado cambiario peruano respondió también a un fuerte fortalecimiento del dólar global, cuyo índice (DXY) avanzó (+0.65%) y reforzó las expectativas sobre la fortaleza de la economía de EE.UU. y elevó la demanda por la divisa norteamericana.

Bolsa

Con relación a la Bolsa de Valores de Limas (BVL) registró una fuerte caída en la jornada de ayer, pasando de 53,550.87 a 50,928.87 puntos y le significó una pérdida de casi 5%.

Ese comportamiento también tuvo factores locales e internacionales.

Ante la incertidumbre de los resultados del balotaje de mañana, en el mercado local, muchos inversionistas optaron por vender acciones, principalmente del sector financiero, minero y de consumo.

La BVL también reaccionó en línea con el mercado mundial, cuyo mayor referente, Wall Street, tuvo importante caída. El S&P 500 y el Nasdaq registraron fuerte retroceso por los resultados del mercado laboral en EE.UU.