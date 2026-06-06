El emblemático proyecto del ingreso vial de El Milagro-Trujillo, una de las más importantes inversiones ejecutadas bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI) por el Gobierno Regional La Libertad se encuentra en la etapa final previa al inicio de su ejecución.

Actualmente, se está a la espera de la presentación del expediente técnico definitivo por parte del consorcio Pacasmayo–Ferreyros, luego de que se levanten las observaciones formuladas por la Empresa Privada Supervisora (EPS).

Con el objetivo de acelerar el proceso y garantizar la calidad técnica de la intervención, funcionarios del Gobierno Regional La Libertad, encabezados por el gerente general Rogger Ruiz Díaz, sostuvieron una reunión de coordinación con representantes del consorcio ejecutor.

Asimismo, también precisó que, ante los retrasos registrados, se viene aplicando una penalidad diaria correspondientes que asciende a los 9,407 soles. “Durante el proceso el Gobierno Regional logró resolver diversas interferencias que podían afectar la ejecución normal del proyecto, permitiendo así asegurar las condiciones adecuadas para su desarrollo”, añadió el funcionario.

La futura infraestructura marcará un antes y un después en el acceso a la ciudad de Trujillo. Con más de cuatro kilómetros de extensión, diez carriles, cinco puentes a desnivel, ciclovías y modernos componentes urbanos, la obra contribuirá significativamente a cerrar brechas de infraestructura vial, mejorar la seguridad y reducir los tiempos de desplazamiento.