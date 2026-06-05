La transformación urbana del sector El Porvenir, en la provincia de Pacasmayo, avanza a paso firme. El proyecto de pistas y veredas ejecutado por el Gobierno Regional de La Libertad mediante el mecanismo de Obras por Impuestos registra un 34 % de avance físico, acercando a más de 7 mil familias a una mejora histórica en sus condiciones de vida tras décadas de espera.

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Los trabajos comprenden la modernización de importantes calles y avenidas, entre las ya intervenidas resaltan Alfonso Ugarte, Pastor Ríos, Antonio Raimondi, Cahuide, Mariátegui, Almircar y Constitución, permitiendo mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal en una de las zonas más pobladas de Pacasmayo.

“En marzo de 2025 logramos priorizar este proyecto y desde entonces el camino no ha sido fácil, pero lo más importante es responder con resultados y hoy lo estamos haciendo. Este sector va rumbo a convertirse en una gran urbanización que beneficiará a las más de 7 mil familias, y el objetivo es mantener un buen ritmo de ejecución que nos permitirá en los próximos meses llegar a la gran meta”, sostuvo el gerente de Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero.

Con una inversión superior a los 46 millones de soles y el financiamiento de Cementos Pacasmayo, el proyecto incorpora además componentes orientados a mejorar el entorno urbano. Entre ellos destacan la implementación de más de 1,600 metros cuadrados de áreas verdes, la plantación de 781 árboles y la instalación de más de 180 señales de tránsito entre reglamentarias, informativas y preventivas.

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