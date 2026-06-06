Después de tantas idas y vueltas, al parecer el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, habría tomado la decisión de ser el candidato oficial de Alianza para el Progreso (APP) para tentar la posibilidad de quedarse un periodo más en el sillón edil.

Ocurre que N60 tuvo acceso a la agenda de la sesión de Concejo Municipal de Trujillo, que se celebrará este lunes 8 de junio, la misma que consigna en uno de los puntos a tratar, el atender la carta presentada por el burgomaestre Mario Reyna Rodríguez, mediante la cual solicita se le apruebe y otorgue licencia sin goce de haber por un plazo de 30 días.

FECHA EXACTA

Según el documento, el pedido plantea que la licencia rija a partir del 4 de septiembre, con el objetivo de que la autoridad edil pueda participar como candidato en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Aunque en dicho punto de la agenda no se precisa a qué cargo pretende postular la autoridad municipal, se puede deducir que esta solicitud para ausentarse de la municipalidad está estrechamente relacionada a sus planes de ser el cuadro más representativo de APP para los comicios del 4 de octubre.

Correo trató de conversar con el alcalde Mario Reyna sobre el particular, pero no respondió los mensajes.

El burgomaestre había mencionado en más de una ocasión que no oficializaría su candidatura por APP si antes no se reunía con el líder del partido, César Acuña Peralta.

Dijo que el “requisito primordial es que se expulse del partido a personas con dudosa reputación y eso es un procedimiento muy sencillo”.

Lo primero (reunión con Acuña) sí se dio, mientras que lo segundo (expulsión de militantes), supuestamente está en proceso.

Quien sí habló y confirmó que el lunes se debatirá la solicitud de licencia de Mario Reyna es el regidor Melvin Valderrama.

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