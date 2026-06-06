El presidente ejecutivo de EsSalud, Luis Rosales Pereda, llegó hasta el distrito de Chao para oficializar la creación y categorización del nuevo “Hospital Especializado Quirúrgico Bicentenario de Chao”.

El titular de EsSalud entregó la resolución correspondiente a la Dra. Claudia Holguín Armas, gerente de la Red Asistencial La Libertad (RALL), y al Dr. William Plasencia Angulo, director del Hospital de Chao. El documento faculta al establecimiento a operar bajo su nueva denominación, marcando un hito en la gestión de servicios de salud en la región.

“La categorización de este nosocomio representa un avance fundamental para los miles de asegurados de la provincia de Virú. Esta zona, caracterizada por un intenso desarrollo agroindustrial, requería con urgencia un centro de mayor capacidad resolutiva”, señaló la autoridad de EsSalud.

Por su parte, Holguín Armas gerente de la RALL señalo que, “día a día avanzamos como RALL y esto es el resultado de múltiples esfuerzos. Los beneficiados son nuestros asegurados, como los trabajadores del sector agroindustrial, así como sus familias que podrán acceder a prestaciones médicas más especializadas sin necesidad de trasladarse hasta Trujillo, optimizando así el tiempo de respuesta ante emergencias y procedimientos quirúrgicos”.

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