Hasta hoy, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores podrán acceder a consultas especializadas sin costo en el Centro de Salud Materno Infantil Melvin Jones - Alto Trujillo. La campaña es realizada por el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la estrategia Salud en Acción de Minsa Móvil.

La campaña inició ayer con el objetivo de seguir acercando los servicios de salud especializados a las regiones y fortalecer la atención preventiva.

Esta intervención se realiza en articulación con la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, sumando esfuerzos para acercar servicios médicos especializados a la población y fortalecer el acceso oportuno a la atención de salud.

Además de las consultas médicas, la población recibirá medicamentos gratuitos de acuerdo con la evaluación de los especialistas y lentes de lectura para quienes los requieran, permitiendo una atención integral en un solo lugar y evitando gastos adicionales para las familias.

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