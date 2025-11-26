A través de un comunicado, el exgerente regional de Salud de La Libertad Aníbal Morillo Arqueros negó haber recibido información sobre su detención preliminar o haber coordinado acciones con el prófugo Óscar Acuña Peralta, así como con personas allegadas a Alianza para el Progreso (APP) horas antes de su captura.

POSICIÓN

“Niego rotundamente haber tenido comunicación con el señor Óscar Acuña, familiares o personas allegadas al partido político Alianza para el Progreso, ya sea de la ciudad de Lima o de Trujillo, referidos a una detención preliminar, fuga o apoyo para el proceso penal. Por el contrario, estoy aquí afrontando el proceso desde el primer día”, indica el exfuncionario en el documento.

En el mismo, Morillo cita la siguiente nota publicada en el diario La República: “Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP”. “El soplo no solo fue para Óscar Acuña, sino [...] le llegó a Aníbal Morillo”, agrega el informe periodístico.

Según la publicación, el exgerente de Salud “quería fugarse; sin embargo, lo convencieron de que se quede durante el operativo, dado que recibiría todo el apoyo del partido (APP) de César Acuña”.

Morillo fue detenido el 19 de noviembre en Trujillo por presuntamente haber recibido coimas para favorecer a la empresa Friboinca en el programa Qali Warma.