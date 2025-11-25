Una rápida y coordinada acción policial permitió la intervención de un menor de edad conocido en el mundo del hampa como “Topo”, presunto integrante de la banda criminal “Nueva Generación Santiago Juan de Santa”. Su captura se produjo cuando presuntamente recibía dinero producto de una extorsión.

Fuentes policiales detallaron que la operación se ejecutó a las 4:30 horas del último lunes, en inmediaciones de la carretera Panamericana Norte con la avenida Industrial, en el distrito de Chao (Virú), tras la denuncia de un ciudadano que venía siendo amenazado para pagar S/ 3,500 a cambio de no atentar contra su vida y permitirle continuar con su negocio de venta de chawarmas.

La Policía le incautó al adolescente S/ 1,200, una bolsa plástica oculta entre sus prendas íntimas con S/ 2,300, además de tarjetas bancarias.