Dos trabajadores de la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo fueron detenidos tras ser acusados de exigir una coima de S/ 2 mil al dueño de un taller mecánico para que le levanten las observaciones detectadas durante una inspección.

Tras la captura, agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía y representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios allanaron las oficinas de la comuna, para recabar documentación que permita enviar a prisión a estos malos servidores ediles.

Cayeron

La intervención de Ítalo Ulloa (31) y Antony Vásquez (42) ocurrió la noche del lunes en la cuadra 18 de la avenida América Sur, luego de que el dueño de un local inspeccionado por estos servidores ediles los denunciara por solicitarle una coima para que pueda obtener su certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

Ulloa es un inspector acreditado por el Ministerio de Vivienda que fue contratado a través de una orden de servicio para ejecutar inspecciones técnicas, mientras que Vásquez labora en el Almacén de Bienes de Ayuda Humanitaria.

El gerente municipal de Defensa Civil, Richard Asmat, confirmó que el primero ya fue cesado de su cargo, mientras que al segundo se le inició un proceso administrativo sancionador, debido a que es un trabajador nombrado.

“Ya se tomaron las acciones que corresponden. Respecto al inspector externo, la orden de servicio se está cerrando y respecto al personal CAS, ya se puso a disposición del área de Recursos Humanos para que tomen las acciones que correspondan”, acotó.

El funcionario, asimismo, confió en que Vásquez pueda ser separado, ya que cometió “una falta grave” que incluso le traerá un proceso judicial.

Richard Asmat agregó que este es el primer caso de trabajadores detenidos por este tipo de denuncias. Reconoció que existen rumores sobre cobro de coimas en el municipio, pero las víctimas no se atreven a denunciar. “Nosotros siempre hemos buscado que hagan las denuncias”, acotó.

A LA CÁRCEL

La mañana de ayer, la Fiscalía y la Policía allanaron algunas oficinas del municipio para recabar documentación que permita continuar con las investigaciones.

El alcalde Mario Reyna dijo que darán todas las facilidades para las investigaciones y pidió que metan presos a los detenidos.