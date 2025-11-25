La guerra está declarada. El vicegobernador Ever Cadenillas Coronel le pidió a la gerenta de Salud del Gobierno Regional La Libertad, Cyntia Quesquén García, que muestre los resultados de la investigación que realizó su despacho por las denuncias de presuntos cobros ilegales durante la gestión de Aníbal Morillo, para flexibilizar los controles sanitarios a favor de la empresa Frigoinca. El exconsejero regional, además, le solicitó a la funcionaria que “renuncie” a su cargo si es que, a la fecha, no ha dispuesto que se revisen estas acusaciones.

Cadenillas dio estas declaraciones luego que la Gerencia Regional de Salud (Geresa) emitiera un pronunciamiento rechazando las declaraciones del vicegobernador, quien el fin de semana indicó que los médicos que laboran en el sector público retrasarían intervenciones quirúrgicas para beneficiar a clínicas privadas en donde también trabajan.

“La directora de la Geresa también debería indignarse porque le otorgaron una resolución a una empresa que le da carne de burro (a estudiantes) a nivel nacional, es una vergüenza. Voy a solicitar una investigación para ver si no se está cometiendo omisión en el sector y se está defendiendo a médicos que han hecho esta resolución, una resolución que a todas luces es un escándalo a nivel nacional”, afirmó.

En esa línea, dijo que le solicitará formalmente que informe “cuál es el avance de la investigación por el caso de los alimentos”. “Quiero ver la investigación porque estos documentos también los voy a ingresar a Fiscalía, caso contrario, (si no ha investigado) hay una omisión de funciones. Si no lo ha hecho, que renuncie”, afirmó.

SE UNEN

Minutos antes de las declaraciones de Coronel, el presidente de la Federación Médica de La Libertad, Aristides Aurora, y el decano del Colegio Médico, Rafael Poma, volvieron a exigir que el vicegobernador pida disculpas públicas por sus declaraciones.