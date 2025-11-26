Un incendio de gran magnitud registrado la tarde de ayer en el segundo nivel de un edificio del bloque H de cinco pisos del condominio “Los Brillantes”, en la urbanización Santa Inés (Trujillo), frente a la construcción del local del Gobierno Regional de La Libertad, alertó a los vecinos y causó momentos de pánico.

EMERGENCIA

Se presume que el fuego inició en el segundo piso de una vivienda por una cocina que habría quedado encendida. Las llamas consumieron gran parte del inmueble. Los moradores trataron de sofocar el siniestro, pero fue necesaria la presencia de las maquinarias contra incendios 26 y 224 de la compañía de bomberos de Trujillo para controlar las llamas que amenazaban con extenderse a los niveles 3, 4 y 5 del edificio.

Familias que se encontraban en el interior de los predios fueron socorridas por los propios vecinos que indicaron que se vieron sorprendidos por la humareda. Personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu) también llegó hasta el lugar para brindar los primeros auxilios a los residentes que se vieron afectados por este siniestro.

“Hemos aplicado técnicas forzadas y en paralelo hicimos labores de búsqueda y evacuamos a adultos mayores y niños. Al momento nosotros hemos contribuido a la evacuación de cuatro personas, pero entendemos que hay más personas que han evacuado por sus propios medios y por entidades que llegaron antes que nosotros”, indicó el brigadier Francisco Marchán, vicecomandante departamental de los bomberos.

SE SUMAN

Tras el incendio, en el mencionado edificio, un grupo de policías acudió al lugar no solo para controlar la situación, sino también para colaborar con los vecinos en la limpieza de los ambientes afectados y retirar los escombros.