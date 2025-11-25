La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo recibió el material electoral que será utilizado en las elecciones primarias de la modalidad de afiliados, programadas para este domingo 30 de noviembre, en las que se definirán las candidaturas para los comicios generales del 12 de abril de 2026.

El vehículo que transportó el material para la jornada llegó a la sede de la oficina descentralizada este lunes 24 de noviembre, resguardado por un comisionado de la ONPE, personal de la Policía Nacional del Perú y mediante un sistema de monitoreo satelital, garantizando así su integridad durante todo el trayecto.

El material recibido está conformado por tres paquetes: útiles de escritorio: lapiceros, cintas adhesivas, tampones para la impresión de la huella dactilar, lista de electores, actas electorales, cédulas de sufragio, manual para miembros de mesa, sobres plásticos para la remisión de actas, láminas para la protección de resultados y sobres para la impugnación del voto.

Para estos comicios se ha previsto el uso de equipos informáticos para la implementación de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), herramienta que permitirá agilizar el llenado de las actas electorales y reducir la cantidad de actas observadas por errores en la transcripción manual, contribuyendo así a la rápida transmisión de resultados.

En estricto cumplimiento del cronograma electoral, cada oficina descentralizada distribuirá el material a sus respectivos locales de votación en una segunda fase programada para los próximos días. En el ámbito de la ODPE Trujillo se instalarán 69 mesas de sufragio en 42 locales de votación, distribuidos en igual número de distritos, donde deberán sufragar aproximadamente 11,713 electores de las organizaciones políticas Renovación Popular y Partido Aprista Peruano.

La ODPE Trujillo tiene a su cargo la conducción del proceso en los distritos de Trujillo, Huanchaco, Laredo, Moche, Salaverry, Simbal, Víctor Larco Herrera, El Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora, Alto Trujillo, Poroto, Huamachuco, Chugay, Marcabal, Otuzco, Salpo, Sinsicap, San Pedro de Lloc, Guadalupe, Pacasmayo, San José, Tayabamba, Buldibuyo, Santiago de Chuco, Sitabamba, Ascope, Chicama, Chocope, Santiago de Cao, Paiján, Rázuri, Casa Grande, Chepén, Julcán, Carabamba, Huaso, Calamarca, Cascas, Virú, Chao y Guadalupito.