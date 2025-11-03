La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo inició la instalación de sus 42 oficinas de atención y coordinación en diversos distritos de la región La Libertad, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones primarias, en las que se definirán las candidaturas para los comicios generales del 12 de abril de 2026.

Estas oficinas distritales, en coordinación con la ODPE, serán responsables de la organización y ejecución de las elecciones en sus respectivas jurisdicciones. Desde el 3 de noviembre, se vienen realizando jornadas de capacitación dirigidas a los diferentes actores electorales, entre ellos miembros de mesa, electores afiliados y personeros de las organizaciones políticas participantes.

En el caso de los miembros de mesa, la capacitación aborda las funciones que deberán cumplir durante la jornada electoral, según el cargo asignado, así como el uso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), sistema que permitirá llenar las actas de escrutinio de forma rápida y segura, reduciendo el número de actas observadas y facilitando su contabilización.

La ODPE Trujillo tiene a su cargo la conducción de las elecciones primarias en los distritos de Trujillo, Huanchaco, Laredo, Moche, Salaverry, Simbal, Víctor Larco Herrera, El Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora, Alto Trujillo, Poroto, Huamachuco, Chugay, Marcabal, Otuzco, Salpo, Sinsicap, San Pedro de Lloc, Guadalupe, Pacasmayo, San José, Tayabamba, Buldibuyo, Santiago de Chuco, Sitabamba, Ascope, Chicama, Chocope, Santiago de Cao, Paiján, Rázuri, Casa Grande, Chepén, Julcán, Carabamba, Huaso, Calamarca, Cascas, Virú, Chao y Guadalupito.