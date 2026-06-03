En el marco del I Torneo Regional de Boxeo Academia IPD Ica 2026, el destacado pugilista pisqueño Jhosimar Advíncula volvió a demostrar su calidad deportiva al conquistar la medalla de oro en la división de los 60 kilogramos, categoría Juvenil, representando al IPD Ica. El joven boxeador se impuso en una emocionante final ante el representante de Ayacucho, Henry Serna, consolidándose como una de las principales promesas del boxeo regional.

Disciplina deportiva

Con este importante triunfo, Advíncula reafirma su talento, disciplina y preparación sobre el ring, alcanzando el título de Campeón Regional y sumando un nuevo logro a su destacada trayectoria deportiva. Su desempeño fue reconocido por entrenadores, dirigentes y aficionados, quienes resaltaron su entrega y compromiso en cada combate.

Asimismo, se destacó la sobresaliente participación de la delegación del IPD Ica, que obtuvo el primer lugar por equipos en este importante certamen boxístico. El reconocimiento también se hizo extensivo al director técnico Luis López Hernández, por su labor en la formación y preparación de los deportistas.

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