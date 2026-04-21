Una actuación memorable firmó la delegación de Ica en el II Campeonato Nacional de Boxeo – Copa Academia IPD 2026, al conquistar el tercer lugar en la clasificación general por equipos durante las jornadas disputadas del 17 al 19 de abril en la Videna.

Triunfo regional

Bajo la dirección técnica del entrenador Luis López Hernández, el combinado regional sumó un total de 10 medallas: tres de oro, tres de plata y cuatro de bronce. El resultado permitió a Ica instalarse en el podio nacional y consolidar su crecimiento en las categorías formativas. El trabajo recibió además el respaldo de la presidenta del Consejo Regional del Deporte de Ica, María Luisa Gissela Aparcana Ramos.

Las preseas doradas fueron obtenidas por Aramis Zidane Anyosa Muñante, Ángel Julián Acosta Carhuas y Jhosimar Gabriel Avíncula Mendoza. Las medallas de plata quedaron en manos de César Fabián Cabrera Espino, Bruno Alexander Cabrera Espino y Juan David Rosas López. En tanto, Reydann Jhaniek Palomino Zea, Venjamin Jack Anyosa Morón, José Jesús Escobar Gerónimo y Lucía Valentina Segura León completaron la cosecha con medallas de bronce.

El cierre perfecto llegó con la distinción otorgada a Jhosimar Gabriel Avíncula Mendoza, elegido el Mejor Boxeador del Campeonato tras una brillante presentación en la categoría juvenil. El reconocimiento coronó una campaña histórica para Ica, que ratifica su presencia entre las regiones más competitivas del boxeo nacional y proyecta una prometedora generación de nuevos campeones.

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