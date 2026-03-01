Diario Correo Ica está de aniversario y celebra 20 años al servicio de sus lectores. El equipo periodístico se ha caracterizado por informar siempre con la verdad las noticias que acontecen a diario en esta calurosa “Tierra del sol eterno”.

Historia de los “canillitas”

El equipo está conformado por su editor José Manuel Chacaliaza Ramos y en la redacción está Frank Daniel Auccasi Sulca (Ica), César Castillón Helmes (Chincha), Carlos Peña Vásquez (Pisco) y en la corrección Yashyra Flor Aguilar Palacios (Ica), quienes se encargan de la redacción del diario y de la web.

También están los “Canillitas” que se levantan muy temprano para abastecer sus kioscos con el diario más leído de la región como Veneranda Gutiérrez Vargas de 78 años, quien atiende su puesto de periódicos en la esquina de la calle Tacna con la avenida Cutervo, en pleno centro de Ica. Lleva cerca de 50 años dedicada al oficio de “Canillita”, actividad que inició junto a su esposo, fallecido hace tres décadas. Desde entonces, asumió sola la conducción del negocio y asegura que continuará trabajando “hasta que las fuerzas la acompañen”.

En otra esquina emblemática entre la calle La Mar con la avenida Grau, está Narcisa Escobar Araujo de 73 años, también ha dedicado cerca de cinco décadas a la venta de diarios. Relata que el negocio fue heredado de su suegro, fundador y miembro de un sindicato de “Canillitas”, y que con el paso del tiempo se convirtió en una tradición familiar que ha pasado de generación en generación. Actualmente, su hijo la apoya en la atención del puesto.

En el mercado Arenales, el más concurrido de Ica, está Luis Alfredo Marcatoma Campos, hijo del titular Víctor Marcatoma Carpio de 87 años de edad, quien por su avanzada edad ya no puede hacerse cargo del negocio familiar. El señor Luis Marcatoma de 57 años de edad viene trabajando desde niño junto a sus hermanos en la venta de diarios. Desde hace 26 años él se levanta muy temprano para recoger los diarios en la oficina de distribución y vende cerca de 15 Correos al día hasta las 2 de la tarde.

En Chincha, Amparo Torres sale todos los días desde muy temprano de su casa para abrir su puesto de periódico. Desde las 6 de la mañana, los impresos ya están en exhibición y entre ellos resalta la edición de Correo Ica. Ella prácticamente empezó su labor con Correo hace 20 años. Su trabajo le permite no solo estar informada de las noticias regionales desde Nasca hasta Chincha, sino además paliar las necesidades económicas de su familia. Amparo se ubica en la primera cuadra de la calle José Faustino Sánchez Carrión, siendo la primera en recibir con sus noticias impresas a las amas de casa que ingresan con dirección al mercado de Chincha Alta.

En Pisco, está el Sr. Víctor Salas, responsable del módulo Sheyla, ubicado en la esquina de las calles Callao con Progreso, en pleno centro histórico de Pisco. Su dedicación y constancia reflejan el esfuerzo de los “Canillitas” que más allá de vender un periódico, cumplen la importante misión de garantizar que la información llegue de manera oportuna a la ciudadanía.

En estas dos décadas de ininterrumpida labor informativa en la región, el equipo periodístico de Correo Ica agradece y extiende el reconocimiento a todos sus lectores y “Canillitas”, cuya labor muchas veces pasa desapercibida, pero resulta esencial para mantener viva la prensa escrita en la región Ica.

