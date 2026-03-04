El Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó los resultados de la segunda edición del Índice Regional de Brechas de Género - IRBG 2025, que forma parte de su esfuerzo por analizar y dar a conocer los factores que afectan la competitividad en las 25 regiones del Perú.

En ese sentido, a menor diferencia entre mujeres y hombres en dimensiones como acceso al mercado de trabajo, salud o educación, mayores niveles de competitividad e ingresos en las regiones. El IRBG presenta las brechas entre mujeres y hombres en seis pilares fundamentales: Mercado Laboral, Educación, Salud, y Poder y Toma de Decisiones, Acceso Financiero y Autonomía Individual. Sintetiza estas brechas en un puntaje final entre 0 y 100, donde un menor número representa una menor diferencia.

Posición de la región Ica

Junto con Ica (22.4), que ocupa la segunda posición, las menores brechas de la edición 2025 se registran en Moquegua (20.2 puntos) y, en conjunto, Lima Metropolitana y el Callao (22.6) en el tercer lugar. Por su parte, Cajamarca (36.7), Amazonas (36.1) y Puno (35.5) son las regiones con mayor brecha en el país.

Ica se mantiene como la región con la segunda menor brecha por segundo año consecutivo, al ubicarse entre los tres primeros puestos en 7 de los 22 indicadores y liderar el pilar de Acceso Financiero.

En el pilar Mercado Laboral, Ica obtuvo 27.4 puntos, y pasó del primer al segundo puesto frente al IRBG 2024. Ello responde a su descenso en el indicador de población ocupada asalariada, donde 62.7% de los hombres tienen empleo asalariado frente a 50.8% de las mujeres. No obstante, se mantiene como la región con la menor brecha de empleo adecuado, aunque persisten diferencias: 81.5% de los hombres acceden a empleo adecuado frente a 62.3% de las mujeres.

En Educación, Ica retrocede del puesto 5 al 8, con 18.3 puntos, principalmente por su descenso del puesto 1 al 16 en la brecha de conclusión secundaria, con 84.5% de mujeres entre 17 y 18 que concluyen secundaria, por debajo del promedio nacional (86.9%). Sin embargo, la región ascendió del puesto 3 al 1 en alfabetismo, con 96.9% de mujeres que saben leer y escribir frente a 98.2% de hombres.

En Salud, Ica registra su mayor mejora, ocupando el segundo puesto con 9.3 puntos, un avance de 10 posiciones respecto al 2024. Ello se debe a su mejora del puesto 12 al 1 en prevalencia de anemia: registra menor anemia en niñas (24.7%) que en niños (36.5%), y, en mujeres, se mantiene por debajo del promedio nacional (35.3%). Además, escaló del puesto 16 al 7 en la brecha de enfermedades crónicas, por una menor proporción de mujeres afectadas (44.5%), por debajo del promedio nacional (48.1%).

En el pilar Poder y Toma de Decisiones, la región registra la segunda menor brecha por segundo año consecutivo, con 31.3 puntos. Este resultado se explica, principalmente, por su liderazgo en la brecha de regidores, donde alcanzó paridad con 51.7% de regidoras mujeres. Además, se ubica en el puesto 3 en alcaldes electos(as); sin embargo, la representación femenina en alcaldías sigue siendo baja: solo 11.6% de los municipios de la región tienen una alcaldesa.

En Acceso Financiero, Ica obtiene 11.1 puntos, con lo que registra menor brecha por segundo año consecutivo. Su liderazgo responde principalmente al cierre de la brecha en afiliación al sistema de pensiones y a que ocupa el noveno puesto en acceso al crédito, donde 35% de mujeres se encuentran afiliadas, frente a 32.1% de hombres, aunque aún por debajo del promedio nacional (38.4%). No obstante, persiste la brecha en tenencia de cuentas: pasó del puesto 11 al 14 en este indicador, con 58.3% de mujeres frente a 65.6% de hombres.

Por último, Ica registra su peor posición en Autonomía Individual, al retroceder del puesto 6 al 12, con 36.7 puntos. Esto se debe a su retroceso de 12 puestos en el indicador de violencia de género, donde registra la séptima tasa más alta del país (36.4%), por encima del promedio nacional (33.9%). También retrocedió del puesto 11 al 18 en feminicidios, con 1.13 feminicidios por cada 100,000 mujeres, superior al promedio nacional (0.9). Finalmente, retrocedió en embarazo adolescente, pasando del puesto 11 al 16, con un 10.4% de adolescentes embarazadas, por encima del promedio nacional (8.4%).

Los resultados del Índice Regional de Brechas de Género tienen una relación muy clara con aquellos del Índice de Competitividad Regional – INCORE. Ocho de las diez regiones menos competitivas según el INCORE 2025 se ubican entre las diez regiones más desiguales en el IRBG 2025. Asimismo, las regiones con menores brechas de género también se encuentran entre aquellas con mayores niveles de PBI per cápita. De esta manera, reducir la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres permite lograr mayores niveles de competitividad y riqueza.

Para cerrar las brechas de género se requiere de un enfoque integral de políticas públicas. Si bien Ica logró alcanzar el segundo puesto del ránking, aún debe implementar acciones multisectoriales para la prevención y erradicación de la violencia de género, además de priorizar políticas que impulsen la conclusión secundaria e inserción laboral de las adolescentes embarazadas.

De cara a las elecciones, preocupa que estas agendas sigan siendo limitadas: solo 15 de 35 partidos incluyen medidas específicas contra la violencia de género; 11 incorporan propuestas vinculadas a la educación sexual integral y 13 proponen programas de cuidado.

