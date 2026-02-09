Con el objetivo de mejorar la coordinación interinstitucional y elevar la calidad de vida de la población, se instaló y juramentó la Instancia de Articulación Regional de Desarrollo e Inclusión Social (IAR-DIS) en la región Ica, bajo el marco de la Ordenanza Regional N.º 18-2025-GORE-ICA.

Juramentación en el GORE Ica

El acto fue liderado por el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, quien destacó que este espacio estratégico busca convertir la coordinación entre instituciones en servicios eficientes para la ciudadanía, alejándose de la burocracia y promoviendo resultados concretos para las familias iqueñas.

El gerente de Desarrollo Social, Roberto López, asumirá la secretaría técnica de la instancia, encargándose de asegurar que las acciones programadas se implementen con rigor y dentro de los plazos establecidos.

Entre las primeras medidas de la nueva instancia se encuentran la definición del plan de trabajo y la elaboración del reglamento interno, previstos para las próximas semanas. La iniciativa busca garantizar que los beneficios del desarrollo regional lleguen directamente al hogar de cada ciudadano, priorizando la inclusión y la equidad.

El proyecto cuenta con el respaldo de los alcaldes provinciales de Nasca e Ica, así como de Isabel Arce, coordinadora territorial del MIDIS, y de diversas instituciones que integran la mesa, consolidando un esfuerzo conjunto entre gobierno regional, municipalidades y entidades sociales.

Según los organizadores, la IAR-DIS será un espacio de articulación que permitirá unir fuerzas, coordinar acciones y transformar políticas en resultados tangibles para la población, con especial atención a los sectores más vulnerables.

VIDEO RECOMENDADO