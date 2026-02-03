Con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de los indicadores del Pacto Intergubernamental y promover una infancia saludable dentro del marco del Desarrollo Infantil Temprano, la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica lideró una mesa de trabajo en la que se presentaron y evaluaron propuestas de diversas entidades involucradas en la región.

Desarrollo emocional

A la reunión asistieron los gerentes de Desarrollo Social de las municipalidades distritales de Subtanjalla, Ica y otros, quienes compartieron sus estrategias para mejorar el cumplimiento de los indicadores vinculados al bienestar infantil.

Por parte del Gobierno Regional de Ica, estuvieron presentes representantes de la Dirección Regional de Salud, la Dirección Regional de Vivienda, la Dirección Regional de Educación y funcionarios del MIDIS, quienes participaron activamente en la discusión de las propuestas y en la identificación de áreas prioritarias para la implementación de políticas públicas.

El encuentro permitió articular esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno y fortalecer la coordinación interinstitucional, con la finalidad de garantizar que los niños y niñas de la región reciban atención integral desde sus primeros años de vida, asegurando su desarrollo físico, emocional y educativo.

