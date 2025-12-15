Más de un centenar de niños fueron beneficiados en el distrito de Los Molinos con una jornada de intervención orientada a la prevención de la anemia y la desnutrición infantil, desarrollada por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) a través de la estrategia de Alimentación y Nutrición Saludable.

Se dio en coordinación con la Agrícola Don Ricardo y la actividad se llevó a cabo en las instituciones educativas I.E.I. “Los Querubines” y “Niño de Ayaví”, ofreciendo atención integral a los menores.

Promoción de la salud

Durante la jornada, los niños recibieron tamizaje de hemoglobina, sesiones de fluorización dental y atención pediátrica integral, lo que permitió obtener un diagnóstico oportuno sobre su estado de salud y reforzar la prevención de la anemia y otras afecciones nutricionales. La iniciativa forma parte del plan multisectorial de salud infantil, que busca reducir los índices de anemia y desnutrición crónica en la región Ica.

Del mismo modo, la DIRESA Ica realizó un taller regional de fortalecimiento de capacidades en sesiones demostrativas de preparación de alimentos dirigido a la población materno infantil. La actividad se desarrolló a través de la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud y la Dirección Ejecutiva de Salud.

En el taller participaron equipos de Nutrición, PROMSA, Materno Neonatal y Etapa de Vida Niño de distintas unidades ejecutoras del sector salud, quienes reforzaron sus conocimientos sobre la promoción de prácticas alimentarias saludables. La jornada tuvo un enfoque participativo, enseñando el uso de alimentos naturales y combinaciones nutritivas adecuadas para gestantes y niños menores de dos años, contribuyendo así a la prevención de la malnutrición en todas sus formas.

El objetivo central de la actividad fue mejorar y mantener el estado de salud y nutrición de gestantes y niños menores de dos años.

