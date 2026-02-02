La Dirección Regional de Educación de Ica (DREI) viene impulsando acciones estratégicas para consolidar la educación superior en la región, con especial atención a la formación de docentes.

En esa línea, el equipo liderado por el Econ. Julio Rolando Motta Dueñas sostuvo un encuentro de trabajo con los directores de los Institutos de Educación Superior Pedagógicos de las cinco provincias: Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Palpa.

Acompañamiento académico

El objetivo principal del encuentro fue identificar los principales desafíos de los institutos pedagógicos y definir acciones conjuntas que garanticen una formación docente actualizada y alineada a las necesidades del sistema educativo regional.

Durante la reunión se abordaron temas clave como la actualización permanente de los docentes formadores, la ampliación de espacios de práctica profesional en instituciones educativas y el fortalecimiento de mecanismos de acompañamiento académico.

Los participantes coincidieron en que la articulación sostenida permitirá avanzar en los procesos de licenciamiento institucional y en la acreditación de las carreras pedagógicas, pasos necesarios para asegurar la calidad educativa y brindar a los futuros docentes herramientas y competencias competitivas.

La DREI anunció que continuará promoviendo estos espacios de coordinación técnica, considerados esenciales para construir un sistema de educación superior pedagógica moderno, articulado y orientado al desarrollo integral de la región Ica.

