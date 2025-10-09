Con el objetivo de mejorar la calidad de la formación profesional de futuros maestros, la Dirección Regional de Educación (DRE) de Ica, en coordinación con el Ministerio de Educación (MINEDU), viene desarrollando un programa de capacitaciones dirigidas a docentes de instituciones de formación inicial, como parte del proceso de licenciamiento institucional.

Profesionalización del magisterio

La jornada de fortalecimiento, por la Dirección de Formación Inicial Docente (DIFOCA) del MINEDU, está enfocada en mejorar competencias profesionales del personal docente y directivo, en cumplimiento de las condiciones básicas de calidad que exige el proceso de licenciamiento.

Uno de los puntos clave es el instituto Juan XXIII, que participa activamente en estas acciones formativas. Las capacitaciones incluyen criterios de pertinencia, gestión institucional y propuestas pedagógicas alineadas con estándares nacionales, buscando optimizar la formación de los futuros profesionales de la educación.

Se destacó que los equipos directivos vienen trabajando para subsanar observaciones técnicas y pedagógicas. El proceso, implica la revisión de diversos indicadores de calidad educativa, también posiciona a las instituciones pedagógicas como actores claves en el desarrollo regional y en la profesionalización del magisterio.

