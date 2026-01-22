Con miras a la creación de la Dirección de Educación Superior y la conformación de un equipo regional de especialistas, la Dirección Regional de Educación de Ica (DREI), liderada por el Econ. Julio Rolando Motta Dueñas, sostuvo una reunión de trabajo con los directores de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos de Nasca, Palpa, Chincha, Pisco e Ica.

Este encuentro ratifica el compromiso de mantener una comunicación directa, articulada y permanente con las instituciones de la región.

Alta calidad

Durante el encuentro se abordaron temas prioritarios para garantizar una formación técnica pertinente y de alta calidad, orientada a brindar a la comunidad estudiantil una educación óptima y alineada a las demandas del sector productivo en cada provincia.

Entre los puntos tratados destacan: La capacitación continúa de los docentes. La gestión de convenios estratégicos que potencien las oportunidades de aprendizaje y prácticas preprofesionales.

Estas acciones permitirán fortalecer la competitividad laboral regional y nacional, consolidando una oferta educativa moderna y articulada con el desarrollo económico del territorio.

Asimismo, estas reuniones técnicas facilitan la toma de decisiones basada en información precisa, permitiendo avanzar en los procesos de licenciamiento de los institutos y en la acreditación de las carreras profesionales, asegurando estándares de calidad en beneficio de los estudiantes.

VIDEO RECOMENDADO