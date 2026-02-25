La Gerencia Regional de Desarrollo Económico (GRDE) del Gobierno Regional de Ica participó en una reunión de coordinación virtual para la organización de la Expo Perú Los Andes 2026, que se realizará del 26 al 29 de junio en la región Huancavelica. El encuentro tuvo como objetivo articular la participación de las regiones involucradas y fortalecer la estrategia de presencia regional en este importante evento comercial y cultural.

Atraen inversiones

La Expo Perú Los Andes 2026 se consolida como la principal vitrina que integra negocios, cultura y oferta productiva de seis regiones del país en un solo espacio, y se proyecta como un instrumento de política pública de carácter multiactor orientado a dinamizar el desarrollo rural y fortalecer la competitividad económica nacional.

Durante la reunión, los representantes de la GRDE presentaron propuestas y aportes estratégicos para la participación de Ica en la feria, buscando maximizar los beneficios para emprendedores, productores y empresarios locales. La coordinación incluyó la definición de áreas de exhibición, programación de actividades comerciales y culturales, así como mecanismos para fomentar la articulación de cadenas productivas entre las regiones participantes.

El evento también busca promover el turismo regional, atraer inversiones y generar nuevas dinámicas de crecimiento productivo, contribuyendo a la cohesión social y al posicionamiento del potencial productivo de las regiones a nivel nacional. Para Ica, la participación en la Expo representa una oportunidad de mostrar su oferta agrícola, artesanal e industrial, al mismo tiempo que establece redes de negocios con otros actores del país.

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico destacó la importancia de estos espacios como plataforma para fortalecer la competitividad y la innovación de los productores locales, así como para articular esfuerzos entre instituciones públicas, privadas y emprendedores, asegurando que la región obtenga el máximo provecho de su participación en la feria.

