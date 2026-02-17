La Academia Toshido IPD Ica volvió a destacar en el circuito regional de kickboxing tras imponerse en el primer evento del año, realizado en la provincia de Pisco, donde obtuvo el primer lugar general y se llevó la copa del campeonato.

Deporte de contacto

El equipo, conformado por aproximadamente 200 alumnos —entre ellos deportistas con habilidades diferentes—, consiguió más de 70 medallas entre oro y plata, además de cerca de 50 trofeos de primer puesto en distintas categorías. El resultado consolidó a la delegación iqueña como la más sólida del certamen.

Bajo la dirección del sensei Julio Mendivil Zapata, la academia ha sostenido un crecimiento competitivo en los últimos años, destacando tanto por su volumen de participantes como por su apuesta por la inclusión dentro del deporte de contacto.

El torneo en Pisco reunió a diversas escuelas y clubes de la región, marcando el inicio del calendario competitivo 2026. En ese contexto, el desempeño de Toshido IPD Ica no solo se reflejó en el medallero, sino también en la obtención del puntaje más alto acumulado, lo que le permitió asegurar el primer lugar general.

Con estos resultados, la academia reafirmó su presencia en el ámbito regional y proyecta su participación en próximas competencias nacionales, en un año que recién comienza para el kickboxing peruano.

VIDEO RECOMENDADO