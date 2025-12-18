La ciudad de Ica fue sede de un histórico Campamento Deportivo de Levantamiento de Pesas y Kickboxing, que congregó a deportistas, entrenadores y especialistas vinculados al alto rendimiento, en una jornada orientada al fortalecimiento técnico y formativo de ambas disciplinas.

Optimizan el rendimiento

En el campamento participaron 10 deportistas de levantamiento de pesas y 14 de kickboxing, quienes desarrollaron una intensa agenda de actividades enfocadas no solo en el entrenamiento físico, sino también en aspectos clave para el desarrollo integral del deportista. Entre las acciones realizadas destacaron master class especializadas, así como charlas psicológicas y nutricionales, dirigidas a optimizar el rendimiento y el bienestar de los atletas.

Las actividades formativas estuvieron a cargo de reconocidos profesionales y entrenadores de la selección nacional. En el área de apoyo integral participaron Renato Redhead Guillén, psicólogo deportivo, y Giovana Calixto Peñafiel, nutricionista. En el trabajo técnico de levantamiento de pesas intervinieron los entrenadores Alejandro Orozco Ramírez, Fredy Pinilla Quinchía y Félix Machín Gallo, mientras que las sesiones de kickboxing fueron conducidas por Jesús Paucarcaja López y Abel Herrera.

La organización del campamento estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, en coordinación con el Consejo Regional del Deporte de Ica, liderado por la licenciada Gissela Aparcana Ramos. La iniciativa permitió consolidar un espacio de aprendizaje y preparación que busca elevar el nivel competitivo de los deportistas de la región.

