El Gobierno Regional de Ica informó sobre la Clausura del Programa Academia IPD 2025, un evento que reconoce el esfuerzo, dedicación y logros alcanzados por los jóvenes talentos deportivos de la región durante todo el año.

Talento deportivo

Durante 2025, los participantes del programa, niños y adolescentes de 6 a 17 años, se destacaron en diversas disciplinas deportivas, incluyendo Tenis de Mesa, Kickboxing, Voleibol, Boxeo, Levantamiento de Pesas y Fútbol, obteniendo importantes resultados en torneos regionales, nacionales e internacionales.

El Programa Academia IPD se consolida como una plataforma clave para el desarrollo integral de los jóvenes, promoviendo habilidades deportivas, disciplina y trabajo en equipo.

Fue con la participación de estudiantes de las provincias de Ica y Chincha, quienes presentaron exhibiciones deportivas que reflejan el trabajo y la dedicación de todo el año. Se reconoció que el deporte es un pilar fundamental para la construcción de ciudadanos saludables, disciplinados y comprometidos con su comunidad.

