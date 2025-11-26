Tras un trabajo de inteligencia, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte detuvieron al presunto sicario que habría acabado con la vida del juez de paz Víctor Hugo López de la Cruz, ocurrido la tarde del viernes 10 de octubre, cuando se encontraba en su oficina en el distrito de Chicama, en la provincia liberteña de Ascope.

ATRAPADO

Según el atestado de la detención, se atrapó a Pedro Esteban Goicochea Villanueva, de 31 años, apodado “Perico” o “Negro Perico”, la mañana de ayer cuando se encontraba en actitud sospechosa por la intersección de las avenidas Los Reyes y Canal de Suez, en la parte baja del distrito de La Esperanza. Al mencionado, en el registro personal, los detectives le encontraron un paquete ovoide envuelto con cinta de embalaje que contenía pasta básica de cocaína (PBC).

La Policía detalló que alias “Negro Perico” estaría implicado en el crimen del juez de Primera Nominación del distrito de Chicama. Agregó que las investigaciones revelarían que él habría sido el que efectuó los disparos contra López de la Cruz, quien estaba en su despacho que se sitúa en la avenida Progreso. Asimismo, que el homicidio habría sido motivado por un presunto ajuste de cuentas vinculado al tráfico de terrenos.

“Se logró la captura de Pedro Goicochea. Esta persona, de acuerdo a las diligencias investigatorias realizadas con el Ministerio Público, es el autor directo, el sicario, el gatillero que acabó con la vida de este conocido juez de paz en el distrito de Chicama”, apuntó el coronel Johnny Huamán, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo.

La PNP continúa con las diligencias para identificar a los autores intelectuales de este hecho de sangre.