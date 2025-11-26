En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Cámara de Comercio de La Libertad a través de su Comité Promotor de la Mujer Empresaria (COPROMESA) en conjunto con el proyecto de cooperación alemana [Ecosistema]³, organizó la conferencia – taller: “Equidad y emprendimiento: Construyendo un futuro libre de violencia”, un espacio de sensibilización y fortalecimiento dirigido a emprendedoras, empresarias y profesionales de la región.

La actividad tuvo como objetivo promover entornos seguros y equitativos, reflexionar sobre el impacto de la violencia en el desarrollo económico de las mujeres y brindar herramientas prácticas para impulsar iniciativas con enfoque de género y autonomía económica.

EMPODERAMIENTO

En este significativo marco, la presidenta de COPROMESA, Melissa Donet, manifestó que empoderar a las mujeres es una de las acciones a tener en cuenta para reducir los índices de violencia.

“Esta acción es clave, pues también las mujeres debemos manifestarnos a través de eventos como estos. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos por la eliminación de la violencia contra la mujer. Y tenemos que sumar más aliados para hacer frente a esta problemática”, expresó.

BRECHAS

Durante el evento se realizó la presentación del estudio “Renta extractiva, presupuesto público y brechas de género” - El caso del Gobierno Regional de La Libertad 2021-2023, a cargo de Aida Moreno, investigadora del Grupo Propuesta Ciudadana, quien mencionó que de cada 100 mujeres en la región La Libertad solo 37 acceden a un trabajo asalariado, mientras que, de cada 100 hombres en edad de trabajar, 58 acceden a un empleo. Asimismo, de cada 100 mujeres en la región en edad de trabajar 36 no tienen ingresos propios, mientras que de cada 100 hombres solo 13 no tienen ingresos.

En este marco, la especialista señaló que en La Libertad no hay un plan de igualdad de género, que oriente la inversión para cerrar brechas.

“Mientras a nivel operativo no se tenga un gasto definido en igualdad de género, se va a gastar por gastar. Los gobiernos regionales no producen información desagregada por sexo y edad sobre los resultados de sus intervenciones, a pesar de que lo establece la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres”, sostuvo.

La actividad finalizó con la presentación de Beate Heimberger y Adriana Kourtesis, representante del proyecto [Ecosistema]³, quienes tuvieron a su cargo el taller: “De las brechas a la acción: Mujeres que emprenden con sostenibilidad”, donde compartieron herramientas prácticas para identificar desafíos, potenciar capacidades y desarrollar negocios con enfoque sostenible. A través de dinámicas participativas, las ponentes motivaron a las asistentes a reconocer su liderazgo, fortalecer su autonomía y convertir sus proyectos en agentes de cambio para una sociedad más equitativa y libre de violencia.