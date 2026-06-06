El premier Luis Arroyo no descartó remover al ministro de Justicia (MINJUSDH), Luis Jiménez, en el marco de una nueva solicitud de indulto para Pedro Castillo.

Hasta la fecha, suman seis los pedidos a favor del exmandatario, sentenciado por conspiración para la rebelión, aunque sin ninguna variación que permita el otorgamiento del mismo.

En suspenso

Según el titular del MINJUSDH, la Comisión de Gracias Presidenciales evalúa el recurso presentado el 19 de mayo. “Yo no refrendaría algo que está en contra de las normas y que sea irregular”, dijo al respecto..

Las declaraciones habrían suscitado malestar al interior de Palacio. “Estamos siendo evaluados permanentemente, podría darse (la remoción), cómo no. Yo no descartaría, porque eso es una decisión personal del presidente de la república”, sostuvo después el premier.

Sin cambios

Aún con una sexta solicitud en curso, la situación de Castillo sigue siendo la misma. Así lo señaló a Correo el penalista Andy Carrión.

“No hay variaciones respecto al indulto. Eso implicaría que se tenga una análisis médico legal en el que le diagnostiquen alguna enfermedad terminal o grave que conlleve, necesariamente, el mejoramiento de condiciones y, por tanto, admita o recomiende el indulto”, detalló.

Luego, recordó que el exmandatario sigue sin cumplir el requisito de sentencia firme (segunda instancia) que exige ese beneficio.

“Su abogado Walter Ayala adelantó que él jamás retiraría la apelación porque eso significaría el reconocimiento de los hechos. Siendo así, si es que se mantienen las circunstancias tal como están, no existiría tanto el primer presupuesto como una sentencia firme al día de hoy”, añadió.

Por ello, aseguró que “este nuevo pedido debería declararse improcedente”.