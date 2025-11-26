El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de La Libertad sentenció a 30 años y cinco meses de prisión a tres personas tras hallarlas responsables del delito de explotación sexual agravada, debido a que entre las víctimas hay una menor de edad.

Fue la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP) la que sustentó la denuncia contra la pareja Keevil Ruiz Sánchez y Franci Casadiego Esa. Ambos eran dueños y administradores del local “Omnia” ubicado en el anexo Retamas, distrito de Parcoy, provincia de Pataz.

Según la tesis fiscal, ellos orquestaron el traslado de las víctimas, incluyendo a la menor de edad, desde Lima hasta Retamas. Se hicieron carga de todos los gastos de transporte, hospedaje y alimentos, acogiendo a las agraviadas en un inmueble cercano al local.

En tanto, una tercera persona identificada como Mónica Delgado Burgos, era encargada de la barra en el local “Omnia”, supervisaba a las víctimas para asegurar el cumplimiento de los servicios y llevaba el control de los pagos.

Los acusados obligan a las víctimas a ejercer actos de connotación sexual, acompañar a clientes a libar alcohol y realizar servicios sexuales a cambio de un aprovechamiento económico. Las víctimas, en situación de vulnerabilidad por su condición de migrantes extranjeros, eran retenidas bajo amenaza de ser agredidas esencialmente y de sufrir descuentos en sus ganancias, lo que retrasaba el pago de deudas que tenían con sus captores iniciales en Lima.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público resultaron irrebatibles, desvirtuando el alegato de inocencia de la defensa. Además de la pena de cárcel, el colegiado impuso una reparación civil de S/ 175,000.00 a favor de las agraviadas.