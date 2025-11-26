La mañana de hoy, en la intersección de las avenidas Tahuantinsuyo y Condorcanqui, en la zona conocida como el “Cruce de la Muerte”, en el distrito de La Esperanza, un ómnibus que trasladaba trabajadores hacia la provincia de Ascope, chocó contra un patrullero.

Dos ocupantes del vehículo policial resultaron con lesiones y tuvieron que ser evacuados al Hospital Alta Complejidad.

Peritos en accidentes de tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.

La zona donde sucedió el choque es conocida como el “Cruce de la Muerte”, debido a los constantes accidentes que ocurren en ese sitio. Es más, cuando se iniciaban las pesquisas hubo un segundo choque entre una camioneta y un microbús de transporte público.