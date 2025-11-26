La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, clausuró por 30 días a los centros comerciales Bahía Beach y La Explosión, ubicados en el jirón Grau, tras verificarse incumplimientos de la normativa de seguridad.

VER MÁS: De cada 100 mujeres en la región La Libertad solo 37 acceden a un trabajo asalariado

Durante los operativos inopinados de control, realizados bajo los lineamientos del alcalde de Trujillo, Mario Reyna, se constató que ambos establecimientos operaban sin cumplir estándares mínimos que garanticen un funcionamiento seguro, exponiendo a comerciantes y clientes a riesgos eléctricos y estructurales.

Riesgos eléctricos e incumplimiento de disposiciones de Indeci en Bahía BeachEn el caso del centro comercial Bahía Beach, los fiscalizadores detectaron conexiones eléctricas en mal estado y expuestas, sobrecargas y exposición de cables, condiciones que podrían generar cortocircuitos, incendios u otros incidentes con posibles consecuencias fatales.

Asimismo, el establecimiento no acataba con las medidas de seguridad y protección dispuestas por las normativas del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la Gerencia de Riesgos de Desastres de la MPT.Estas deficiencias encontradas representaban un peligro para trabajadores y el público que a diario acude a realizar sus compras al centro comercial.

En La Explosión de Grau se encontró riesgo estructural y carencia de certificado ITSEEn el centro comercial La Explosión de Grau fue clausurado por hallarse riesgo inminente en su infraestructura, lo que compromete la estabilidad del local.

También, se constató la falta del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), documento indispensable para garantizar que las instalaciones cumplen los requisitos de seguridad establecidos por la normativa municipal y nacional.Operar sin el certificado ITSE constituye una infracción grave para el local, pues impide asegurar que el espacio sea adecuado para abrir al público y la venta de todo tipo de mercaderías.

La Subgerencia de Operaciones de Fiscalización continuará desarrollando operativos permanentes de control para garantizar que los locales comerciales cuenten con condiciones óptimas de seguridad para prevenir accidentes, sobre todo cerca a fiestas navideñas y Año Nuevo que son de alta concurrencia de público.