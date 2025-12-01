César Acuña Peralta, precandidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), calificó de injusta la orden de captura dictada a su hermano Óscar Acuña, acusado de recibir S/ 77 mil a cambio de gestionar vínculos entre el entonces gerente regional de Salud, Aníbal Morillo, y directivos de la empresa Frigoinca.

Como se sabe, el hermano menor del exgobernador está prófugo de la justicia desde la quincena de noviembre.

“Es injusto porque lo están investigando, lo han llamado a una prisión preventiva sin haberlo llamado un solo día (a una citación fiscal) y, además, yo no sé qué calidad de fiscales han calificado el tema, se dice que hay tráfico de influencias. En la carpeta fiscal está clarísimo que está en calidad de préstamo (el dinero) yo creo que todos los peruanos están en su derecho de prestar dinero y no es prohibido, pero para el fiscal ya es tráfico de influencias”, indicó.

Para César Acuña, existirían poderes oscuros que intentarían perjudicar su campaña vinculando a su hermano con denuncias de corrupción.

“Parece que acá no es Oscar Acuña, detrás de acá es César Acuña. Tratan de hacer daño a la familia. Como saben, los poderes factos saben que voy a ganar, porque sí voy a ganar, entonces ahora creen que esto a mí me va a desanimar, al contrario, voy a trabajar más, porque yo tengo fe y tengo confianza que, al último, la justicia se va a lograr y se van a aclarar las cosas. Estamos pidiendo que sea investigado en libertad”, aseguró.

Campaña

El precandidato presidencial dio estas declaraciones tras votar en Trujillo por el delegado apepista que representará a La libertad en los comicios del 7 de diciembre, en donde se designarán a los candidatos que participarán en las elecciones generales.

Sobre la campaña, dijo que su partido está preparado para gobernar el país. “A los 25 años del partido, ya le corresponde a APP la oportunidad de gobernar el Perú”, afirmó.

César Acuña, asimismo, hizo un recuento de su trayectoria política. Recordó que fue alcalde de Trujillo y gobernador de La Libertad, donde -según dijo- logró inversiones superiores a los 15 mil millones de soles, destinadas a infraestructura, crecimiento económico y generación de empleo.