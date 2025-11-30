César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), dijo que sus partido está preparado para gobernar el Perú. Ello, en medio del proceso interno para elegir a los 24 delegados que definirán las candidaturas rumbo a las elecciones de 2026.

Señaló en Canal N que, tras 25 años de existencia, su partido atraviesa una etapa decisiva y se alista para ratificar sus listas al Congreso, Parlamento Andino y la fórmula presidencial el próximo 12 de abril.

Recalcó que gobernar significa “servir al Perú” y que APP representa el “punto de quiebre” que, asegura, el país necesita.

César Acuña destacó su trayectoria como alcalde de Trujillo y gobernador de La Libertad, cargos en los que -según dijo- logró impulsar inversiones por más de S/ 15 mil millones en infraestructura y desarrollo económico.

Afirmó que esa experiencia le permite comprender el funcionamiento de los distintos niveles del Estado y lo coloca en ventaja frente a otros aspirantes presidenciales. También respondió a críticas sobre su carrera, asegurando tener la “conciencia tranquila” frente a acusaciones pasadas que no prosperaron.

El líder de APP defendió además su reciente renuncia al Gobierno Regional de La Libertad, señalando que busca destrabar proyectos y asegurar recursos desde una eventual presidencia. César Acuña asegura que la población respalda su candidatura.

Respecto a la situación de su hermano Óscar Acuña, investigado por presunto tráfico de influencias , pidió que el proceso se realice con las garantías del debido procedimiento.