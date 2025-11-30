La tarde del último sábado, el conductor de un vehículo particular perdió el control de su unidad, la misma que terminó en el interior de un complejo arqueológico en Cusco, causando afectación irremediable en la andenería del lugar.

El hecho ocurrió en Maras - Moray, donde existe un antiguo laboratorio agrícola de la época inca, utilizado para experimentar con cultivos y adaptar semillas a diferentes altitudes y microclimas a través de terrazas circulares.

Fue justamente hacia este lugar, que el vehículo de placa ATG-634, cayó aproximadamente 300 metros atravesando un conjunto de andenerías, al final el automóvil quedó casi en el medio del complejo arqueológico.

Tras el hecho, la Policía intervino a Albert Castillo (21), presunto conductor de la unidad, quien habría mencionado que la dejó sin el freno de mano, y en un descuido esta rodó por una pendiente ocasionando el accidente.

AFECTACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL

Tras el hecho, desde el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, confirmaron el accidente en la segunda plataforma de Q’echumuyu, en la Zona Arqueológica de Moray.

“Un vehículo que se encontraba estacionado en la carretera ubicada en la parte alta del monumento se desplazó de manera inesperada y cayó hacia los andenes, provocando la fractura de un elemento lítico que corresponde a la cabecera de un muro. Cultura Cusco viene realizando la evaluación técnica y legal del caso, conforme a la Ley N.º 28296, para determinar responsabilidades y adoptar las acciones administrativas y legales que correspondan”, cita textualmente una comunicación de la entidad.

El hecho ha causado revuelo en Cusco, ya que el lugar se trata de un sitio Patrimonio Cultural de la Nación, exigiendo a las entidades correspondientes el reforzamiento de las medidas de seguridad en la zona, a fin de evitar la ocurrencia de hechos similares.

“Se recuerda a la ciudadanía que el Complejo Arqueológico de Moray es considerado un laboratorio agrícola andino, diseñado y construido para estudiar y adaptar diversos cultivos a diferentes condiciones climáticas, constituyendo un ejemplo excepcional del conocimiento ancestral desarrollado en los Andes”, ultimaron desde Cultura Cusco.