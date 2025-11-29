La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que incorpora al Código Penal el delito de fraude o manipulación de resultados en competencias deportivas oficiales.
La propuesta, basada en diversos proyectos de ley y en una autógrafa previamente observada por el Ejecutivo, busca reforzar la integridad del deporte y sancionar penalmente cualquier acción destinada a alterar la transparencia de los eventos deportivos.
Durante el debate, los legisladores aceptaron varias observaciones del Ejecutivo relacionadas con la definición de competencia oficial, la responsabilidad penal de personas jurídicas y la inclusión de agravantes vinculadas al crimen organizado, lavado de activos y reincidencia. Sin embargo, rechazaron la sugerencia sobre la ubicación normativa del nuevo artículo 197-A al considerar que la legislación vigente no contempla un título específico sobre integridad deportiva.
El dictamen finalmente incorpora el artículo 197-A al Código Penal, estableciendo penas de entre cuatro y ocho años de prisión, además de inhabilitación, para quienes manipulen resultados deportivos.
Las sanciones se agravan cuando el delito sea cometido por deportistas, entrenadores, árbitros, dirigentes o cualquier persona con influencia en la competencia; cuando los actos estén ligados a apuestas deportivas; o cuando exista participación de organizaciones criminales o vínculos con lavado de activos.
