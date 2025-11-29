Mañana se inician las elecciones primarias para las Elecciones Generales 2026. En total, 2 244 785 de electores afiliados debería participar para elegir a los candidatos que competirán para ocupar la Presidencia de la República, el Congreso bicameral y el Parlamento Andino.

Etapas

En esta primera jornada, los adherentes de 39 partidos y alianzas votarán según la modalidad interna de cada agrupación, eligiendo directamente a sus candidatos o a los delegados. En este último caso, serán 37 los que el 7 de diciembre definirán las candidaturas finales.

Así, los afiliados de 34 organizaciones y tres alianzas electorales (Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad) elegirán a los delegados que una semana más tarde votarán por los candidatos definitivos.

Solo en dos casos, Renovación Popular y el APRA, se votará directamente por el candidato.

En ese contexto, la ONPE habilitó un servicio web para que los 82 819 afiliados del Partido Aprista Peruano y de Renovación Popular consulten su local de votación.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), este proceso constituye la antesala formal al ingreso de las organizaciones políticas a la contienda electoral.

Las elecciones primarias permiten que cada agrupación escoja, dentro de sus afiliados y postulantes, a quienes finalmente participarán en los comicios del 2026.

Apoyo

En estos comicios internos, la ONPE no organiza directamente el proceso, aunque sí brinda asistencia técnica a las agrupaciones que lo han solicitado.

La proclamación de resultados de las primarias estará a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que tiene como fecha límite el 15 de diciembre. Después de ello, las organizaciones políticas podrán inscribir formalmente a sus candidatos para las Elecciones Generales 2026 hasta el 23 de diciembre.