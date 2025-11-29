El Gobierno oficializó la declaratoria del estado de emergencia por 60 días en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada–Los Palos, en la frontera con Chile, mediante el Decreto Supremo 135-2025-PCM. La medida busca reforzar la respuesta del Estado frente a la criminalidad y situaciones de violencia en la zona.
Durante este periodo, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, que intervendrán según información de inteligencia y mapas del delito.
El dispositivo establece la restricción de derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, conforme al artículo 137 de la Constitución. Además, señala que las actividades religiosas, culturales o deportivas de carácter masivo requerirán permisos especiales, mientras que las reuniones no masivas podrán realizarse sin autorización previa. Las intervenciones de la PNP y las FF.AA. se regirán por los decretos legislativos y protocolos que regulan el uso de la fuerza y la actuación en contextos de detención y vulnerabilidad.
El decreto también dispone que el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Tacna y los órganos operativos vinculados permanezcan en sesión permanente. En un plazo de 24 horas deberán instalarse el Comando de Coordinación Operativa Unificada y diversos comités distritales, de inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica. Asimismo, se fortalecerá la capacidad de respuesta del Ministerio Público y el Poder Judicial, y se ejecutarán operativos multisectoriales para combatir mercados ilegales asociados a trata de personas, drogas, armas, chips y transporte informal.
