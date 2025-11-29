Gobierno oficializa emergencia en zonas limítrofes con Chile. Se inicia el despliegue de las FFAA para resguardar con la PNP las fronteras.
El Gobierno oficializó la declaratoria del estado de emergencia por 60 días en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada–Los Palos, en la frontera con Chile, mediante el Decreto Supremo 135-2025-PCM. La medida busca reforzar la respuesta del Estado frente a la criminalidad y situaciones de violencia en la zona.

Durante este periodo, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, que intervendrán según información de inteligencia y mapas del delito.

El dispositivo establece la restricción de derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, conforme al artículo 137 de la Constitución. Además, señala que las actividades religiosas, culturales o deportivas de carácter masivo requerirán permisos especiales, mientras que las reuniones no masivas podrán realizarse sin autorización previa. Las intervenciones de la PNP y las FF.AA. se regirán por los decretos legislativos y protocolos que regulan el uso de la fuerza y la actuación en contextos de detención y vulnerabilidad.

El decreto también dispone que el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Tacna y los órganos operativos vinculados permanezcan en sesión permanente. En un plazo de 24 horas deberán instalarse el Comando de Coordinación Operativa Unificada y diversos comités distritales, de inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica. Asimismo, se fortalecerá la capacidad de respuesta del Ministerio Público y el Poder Judicial, y se ejecutarán operativos multisectoriales para combatir mercados ilegales asociados a trata de personas, drogas, armas, chips y transporte informal.

