Un hincha brasileño del Palmeiras falleció este viernes 28 de noviembre tras sufrir un accidente cuando viajaba en un bus turístico descubierto que cubría la ruta Miraflores–Barranco, en medio de las celebraciones previas a la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima.

La víctima fue identificada como el médico urólogo Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se trasladaba junto a otros aficionados en el segundo nivel del vehículo de Mirabus.

Según informó la Policía Nacional, el ciudadano saltaba eufórico cuando el Mirabus pasó por debajo del puente Bajada de Baños, a la altura de la playa Los Yuyos. En ese momento, la cabeza del hincha impactó contra la estructura, perdió el equilibrio y cayó hacia la vía de la Costa Verde . Sus compañeros intentaron auxiliarlo de inmediato, pero tuvieron que esperar la llegada de las autoridades para su traslado.

El hincha fue llevado a la clínica Maison de Santé, donde los médicos solo confirmaron su muerte.

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, precisó en RPP que se trató de un accidente que no tiene relación con disturbios o hechos de violencia. Las autoridades recordaron que, para la final entre Flamengo y Palmeiras en el Estadio Monumental, se estima la presencia de unos 45 mil hinchas brasileños en la capital.