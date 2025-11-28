El presidente José Jerí anunció que antes de la medianoche quedará aprobado, publicado y vigente el estado de emergencia en Tacna, con el fin de reforzar la seguridad en la frontera con Chile ante el incremento de intentos de ingreso irregular.
Señaló que esta será la primera zona fronteriza en ser declarada en emergencia por motivos de migración irregular y seguridad ciudadana.
La disposición responde a la presencia de decenas de personas que, tras quedar en situación irregular en Chile, buscan cruzar hacia territorio peruano para regresar a sus países de origen, pero han sido detenidas por la Policía Nacional. Paralelamente, el Gobierno peruano y el chileno acordaron la creación de un comité binacional para atender de manera conjunta esta problemática.
El canciller Hugo de Zela reiteró que el Perú no permitirá el ingreso irregular debido a que sus capacidades están “colmadas”, por lo que se aplicarán estrictamente las leyes migratorias.
Añadió que ha dialogado con organismos internacionales como ACNUR y la OIM, a los que reafirmó el compromiso de enfrentar esta situación respetando los principios de derecho humanitario.
